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Голова ВООЗ: настав час для міжнародної угоди про готовність до пандемії

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Світ, Понеділок 31 травня 2021 19:05
Голова ВООЗ: настав час для міжнародної угоди про готовність до пандемії Фото: голова ВООЗ закликав до міжнародної угоди щодо реагування на пандемію (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Андрій Василюк

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус закликав 31 травня якнайшвидше розпочати глобальні переговори щодо узгодження міжнародного договору про готовність до пандемії та реагування на неї. Він вважає, що настав час для такої угоди.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор ВООЗ також сказав на заключному засіданні щорічної тижневої асамблеї міністрів, що агентству ООН потрібно стійке та гнучке фінансування.

"Єдина рекомендація, яка, на мою думку, зробить найбільше для зміцнення ВООЗ та глобальної безпеки в галузі охорони здоров’я - це рекомендація договору про готовність до пандемії та реагування, яка також може зміцнити відносини між державами-членами та сприяти співпраці. Це ідея, час якої настав", - сказав Тедрос.

Раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус припустив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, аніж перший. Зокрема, наразі викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

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