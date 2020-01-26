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Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Новости » Общество     26.01.2020 - 20:35
Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Тедрос Аданом Гебрейесус проведет встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа. Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter.

Глава ВОЗ в Китае проведет встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса. Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки", - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения пока не готова объявить вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и решила продлить заседание комитета.

Отметим, по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.

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