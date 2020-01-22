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ВОЗ продлила экстренное заседание из-за вспышки нового вируса в Китае

Новости » В мире     22.01.2020 - 23:59
ВОЗ продлила экстренное заседание из-за вспышки нового вируса в Китае
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Переговоры будут продолжены в четверг, 23 января

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не готова объявить вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и решила продлить заседание комитета. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Переговоры будут продолжены в четверг, 23 января.

"Сегодня в комитете состоялась превосходная дискуссия, но было также ясно, что для продолжения нам нужна дополнительная информация. К решению о том, объявлять или нет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, я подхожу крайне серьезно, и я готов принять его только при надлежащем рассмотрении всех данных", - сказал Гебрейесус.

Напомним, государственный комитет по делам здравоохранения Китая подтвердил 473 случая заболевания новым коронавирусом. Жертвами вирусной пневмонии в Китае стали 17 человек.

Как сообщало РБК-Украина, в Соединенных Штатах подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса.

Как известно, в декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку нового вируса. По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Более 400 человек в 13 китайских провинциях заражены новым коронавирусом.

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