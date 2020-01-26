Глава ВООЗ їде в Китай у зв'язку зі спалахом коронавірусу

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Тедрос Аданом Гебрейесус проведе зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 січня відправився в Китай у зв'язку зі спалахом коронавірусу нового типу. Про це він повідомив у неділю в Twitter.

Глава ВООЗ в Китаї проведе зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я.

"Я перебуваю на шляху в Китай, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, які беруть участь у реагуванні на спалах коронавіруса. Мої колеги і я хотіли б зрозуміти останній розвиток подій і зміцнити наше партнерство з Китаєм у забезпеченні подальшого захисту від спалаху", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова оголосити спалах коронавіруса у Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу і вирішила продовжити засідання комітету.

Відзначимо, за даними, опублікованими в неділю, більше 2000 чоловік у всьому світі були заражені новим коронавірусом 2019-nCoV, переважна більшість з них в Китаї.