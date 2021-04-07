UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Глава военного комитета НАТО призвал РФ вывести свои войска из Украины

Автор: Инна Собора

Глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич в ходе визита в Украину призвал Россию вывести свои войска с украинской территории. Такое заявление он сделал на фоне эскалации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Он заявил, что Альянс высоко оценивает приверженность президента Украины Владимира Зеленского мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Союзники по НАТО едины в своем осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы с украинской территории. Украина - один из ближайших и важнейших партнеров НАТО", - заявил Пич.

Ранее президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем и обсудил обострение ситуации на Донбассе.

Напомним, вечером 7 апреля стало известно, что в Украину приехал глава военного комитета НАТО. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Хомчаком и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОРоссийская Федерация
Читайте также
В РФ заявили, что "готовы принять конкретные меры" исходя из развития событий на Донбассе
В МИД РФ заявили о "наращивании активности" вооруженных сил НАТО в Украине и в Черном море
Прогноз погоды