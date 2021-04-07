Глава военного комитета НАТО призвал РФ вывести свои войска из Украины

Глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич в ходе визита в Украину призвал Россию вывести свои войска с украинской территории. Такое заявление он сделал на фоне эскалации на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Он заявил, что Альянс высоко оценивает приверженность президента Украины Владимира Зеленского мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
"Союзники по НАТО едины в своем осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы с украинской территории. Украина - один из ближайших и важнейших партнеров НАТО", - заявил Пич.
Ранее президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем и обсудил обострение ситуации на Донбассе.
Напомним, вечером 7 апреля стало известно, что в Украину приехал глава военного комитета НАТО. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Хомчаком и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.