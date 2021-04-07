Глава військового комітету НАТО закликав РФ вивести свої війська з України

Голова військового комітету НАТО головний маршал авіації Стюарт Піч у ході візиту в Україну закликав Росію вивести свої війська з української території. Таку заяву він зробив на тлі ескалації на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба НАТО.
Він заявив, що Альянс високо оцінює прихильність президента України Володимира Зеленського мирного врегулювання конфлікту на сході України.
"Союзники по НАТО єдині у своєму засудженні незаконної анексії Криму Росією і її агресивних дій на сході України. Ми закликаємо Росію припинити підтримку бойовиків на сході України і вивести свої сили з української території. Україна - один із найближчих і найважливіших партнерів НАТО", - заявив Піч.
Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем і обговорив загострення ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, увечері 7 квітня стало відомо, що в Україну приїхав голова військового комітету НАТО. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Хомчаком і обговорив з ним ситуацію на Донбасі.