Глава внутрішньої розвідки Німеччини звинуватив Китай у політичному шпигунстві

Китай розширює свою шпигунську діяльність проти Берліна. При цьому Пекін все більше уваги приділяє політичному шпигунству.

Про це заявив голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Хальденванг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай розвиває широкомасштабну шпигунську діяльність та діяльність з впливу. Ми маємо бути готові до того, що найближчими роками вона посилиться", - сказав Хальденванг газеті Welt am Sonntag.

Він попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.

"Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей. Політичне керівництво вже використовує свою економічну міць, яка також є результатом інтенсивних відносин з економікою Німеччини та Європи для досягнення політичних цілей", - сказав Хальденванг.

Уряд Німеччини переглядає свої економічні відносини з авторитарними країнами після того, як війна Росії проти України оголила вразливі місця багаторічної енергетичної залежності Берліна від Росії.

У стратегічному документі міністерство економіки рекомендувало запровадити суворіші вимоги до фірм, які працюють із Китаєм, наприклад, шляхом проведення регулярних стрес-тестів.