Глава внутренней разведки Германии обвинил Китай в политическом шпионаже

Китай расширяет свою шпионскую деятельность против Берлина. При этом Пекин все больше внимания уделяет политическому шпионажу.

Об этом заявил глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай развивает широкомасштабную шпионскую деятельность и деятельность по оказанию влияния. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы она усилится", - сказал Хальденванг газете Welt am Sonntag.

Он предупредил, что экономическая зависимость от Китая может быть использована для политического влияния.

"Китай придерживается долгосрочной стратегии для достижения своих целей. Политическое руководство уже использует свою экономическую мощь, которая также является результатом интенсивных отношений с экономикой Германии и Европы, для достижения политических целей", - сказал Хальденванг.

Правительство Германии пересматривает свои экономические отношения с авторитарными странами после того, как война России против Украины обнажила уязвимые места многолетней энергетической зависимости Берлина от России.

В стратегическом документе министерство экономики рекомендовало ввести более строгие требования к фирмам, работающим с Китаем, например, путем проведения регулярных стресс-тестов.