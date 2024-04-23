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Глава ВМФ Швеції звинуватила російський "тіньовий флот" у шпигунстві

Архівне фото: командувач ВМС Швеції контр-адмірал Єва Скуг Хаслум (wikimedia.org )
Автор: Дмитро Браславський

Російський "тіньовий флот", який щодня пересувається Балтійським морем, може використовуватися в шпигунських цілях.

Про це заявила командувачка Військово-морських сил Швеції Єва Скуг Хаслум, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

За її словами, "тіньовий флот" РФ щодня переміщується Балтійським морем і перевозить кілька сотень тисяч тонн нафтопродуктів.

Єва Скуг Хаслум пояснила, що країна стежить за переміщеннями і що є документи, які підтверджують, що деякі кораблі можуть бути використані для шпигунства. Вона стверджує, що кораблі російського "тіньового флоту" можуть використовуватися для радіорозвідки, тобто перехоплення повідомлень.

"Наприклад, ми знаходимо антени і щогли, які зазвичай не належать рибальському судну. Тому зрозуміло, що в того, що рухається в морі, іноді є й інші цілі в їхній діяльності", - додала вона.

"Тіньовий флот" РФ

Російський "тіньовий флот" складається зі старих, часто небезпечних для екології суден, які використовуються для експорту російської нафти в обхід санкцій.

Близько половини морських перевезень нафти в Росії сьогодні здійснюється через Балтійське море, йдеться про близько 3 мільйонів барелів на день.

Діяльність російських шпигунів

Росія активізувала роботу своїх агентів у країнах Заходу. При цьому спецслужбам цих країн вдається з ними боротися.

Нещодавно в Німеччині заарештували двох громадян за підозрою в підготовці диверсійних атак, зокрема на військові об'єкти США, з метою зірвати військову допомогу Україні.

А ще мережа російських шпигунів намагалася зібрати в Румунії інформацію про військові навчання і допомогу Україні. Вони потрапили в країну під виглядом українських біженців.

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