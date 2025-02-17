Глава Військового комітету НАТО допустив виведення частини американських військ із Європи

США, найімовірніше, збережуть свою прихильність НАТО, хоча можуть скоротити свою військову присутність у Європі, оскільки їхні пріоритети зміщуються в Індо-Тихоокеанський регіон.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

Драгоне говорив на полях Мюнхенської конференції з безпеки, на якій європейські лідери обговорювали нову адміністрацію президента Дональда Трампа, зокрема перспективу ослаблення захисту безпеки США.

США "не вийдуть із НАТО", - заявив в інтерв'ю в Мюнхені Драгоне. Але виведення частини зі 100 тисяч військовослужбовців, розміщених у Європі, може бути на порядку денному через "деякі зобов'язання, які Сполучені Штати мають далеко звідси, у Тихому океані", сказав він.

Проте, "я не думаю, що з Європи буде виведено велику кількість американців", заявив адмірал.

Європейська безпека була першорядною на зустрічі в баварській столиці, перш за все, як вирішити трирічну війну Росії з Україною. Європейські та українські лідери були захоплені зненацька планом Трампа зустрітися з Володимиром Путіним, і багато хто турбувався, що їх можуть вивести з переговорів.

Драгоне приєднався до закликів багатьох членів НАТО в Європі збільшити витрати на оборону, визнавши, що зміна пріоритетів США означає, що континенту необхідно нарощувати свою військову міць.

"Існує свого роду дисбаланс, тому нам потрібно відновити рівновагу", - заявив адмірал, назвавши "богохульством" ідею про те, що Європа не здатна захистити себе.

Драгоне заявив, що будь-яке скорочення американської присутності в Європі має бути прийнято НАТО з "оперативної точки зору", додавши, що військові в регіоні повинні бути в змозі заповнити прогалину, що утворилася.