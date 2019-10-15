Глава Верховного суда выступила против перезагрузки суда

Глава Верховного суда выступила в Раде против перезагрузки суда. Об этом заявила председатель Верховного суда Валентина Данишевская во время рассмотрения президентского законопроекта судреформы в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

С ее слов, перезагрузка работы Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.

"Со сменой Верховной рады, со сменой исполнительной ветви власти, со сменой президента, судебная ветвь власти роспуску не подлежит. 19,5 тысяч заключенных ждут на судебное решение. 4 миллиона украинцев ежегодно обращаются в суды. 2 тысяч судей не хватает в судебной системе. Перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, сокращение без предоставления возможности судьи подготовиться надлежащим образом крайне уничтожат независимость судсистемы", - заявила Данишевская.

После выступления Данишевской Рада отклонила поправку №28, которая была отклонена комитетом. Так, депутаты продолжили рассмотрение всех поправок ко второму чтению законопроекта № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления".

Напомним, президентский законопроект №1008 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления ко второму чтению получил более 300 поправок от народных депутатов.