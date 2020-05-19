Глава Верховного суда рассказала об общении с Офисом президента

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская рассказала об общении с Офисом президента. Она чаще ведет коммуникацию с заместителем руководителя ОП Андреем Смирновым.

Об этом Данишевская рассказала в интервью РБК-Украина.

Раньше глава ВС отмечала, что президенту Владимиру Зеленскому не хватает времени пообщаться. На вопрос о том, появилось ли у него время на это в течение последних месяцев, Данишевская сказала: "пока нет".

При этом она отметила, что с заместителем руководителя ОП Андреем Смирновым она чаще ведет коммуникацию.

"Общаемся не часто, но лично знакомы. Он посещал Верховный суд и предложил перейти к конкретной продуктивной коммуникации", - сказала глава ВС.

Напомним, также Данишевская отметила, что Верховный суд обеспокоен давлением в деле ПриватБанка и обратился из-за этого в правоохранительные органы. Речь идет о давлении и информационных атаках.

Отметим, Данишевская была избрана главой нового Верховного суда в ноябре 2017 года. Главу Верховного суда избирает на должность и освобождает от должности пленум Верховного суда путем тайного голосования из числа судей Верховного суда.