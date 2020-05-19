Голова Верховного суду розповіла про спілкування з Офісом президента

Голова Верховного суду України Валентина Данішевська розповіла про спілкування з Офісом президента. Вона частіше веде комунікацію з заступником керівника ОП Андрієм Смирновим.

Про це Данішевська розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Раніше голова ВС зазначала, що президенту Володимиру Зеленському не вистачає часу поспілкуватися. На питання про те, чи з'явився у нього час на це протягом останніх місяців, Данішевська сказала: "поки ні".

При цьому вона зазначила, що із заступником керівника ОП Андрієм Смирновим вона частіше веде комунікацію.

"Спілкуємося не часто, але особисто знайомі. Він відвідував Верховний суд і запропонував перейти до конкретної продуктивної комунікації", - сказала голова ВС.

Нагадаємо, також Данішевська зазначила, що Верховний суд стурбований тиском у справі Приватбанку і звернувся у правоохоронні органи. Мова йде про тиск та інформаційні атаки.

Зазначимо, Данішевська була обрана головою нового Верховного суду в листопаді 2017 року. Голову Верховного суду обирає на посаду та звільняє з посади пленум Верховного суду шляхом таємного голосування з-поміж суддів Верховного суду.