Глава Верховного суда Польши уходит в отставку по новому закону

Этот закон критикует Европейский Союз

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф уходит в отставку, в связи с вступлением в силу обновленного закона о Верховном суде, раскритикованного Евросоюзом. Об этом заявил заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха после встречи президента Анджея Дуды с Герсдорф, сообщает TVN24.

Так, согласно новому законодательству, судьи, в том числе председатель, должны будут уйти в отставку после достижения пенсионного возраста в 65 лет.

Как отмечается, вступление в силу новых положений может привести к отставке около 30 действующих судей Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставит медицинскую справку о состоянии здоровья и получит согласие главы государства.

Муха заявил на пресс-конференции, что "судьи Верховного суда, которые не сделали заявления о желании продолжить работу, завтра потеряют свой статус судьи".

"Глава Верховного суда Малгожата Герсдорф среди таких людей, поэтому она идет на пенсию", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала новое расследование через польский закон о Верховный суд.