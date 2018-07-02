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Єврокомісія почала нове розслідування через польський закон про Верховний суд

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 14:28
Фото: зал засідань Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)
Фото: зал засідань Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)

У Польщі є місяць на відповідь Єврокомісії

Європейська комісія сьогодні, 2 липня, розпочала нове розслідування проти Польщі через закон про Верховному суді країни. Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії.

Повідомляється, що 3 липня 2018 року 27 з 72 суддів Верховного суду, яким виповнилося 65 років, змушені піти у відставку. На пенсію змушений піти також перший голова Верховного суду, термін повноважень якого буде достроково припинено.

Так, відповідно до закону, судді, які заздалегідь представили медичні документи і отримали згоду глави держави, можуть залишитися на своїх робочих місцях.

Комісія вважає, що ці заходи підривають принцип незалежності судових органів, в тому числі недоторканність суддів, і, отже, Польща не виконує свої зобов'язання за статтею 19 Договору про Європейський союз.

Відзначим, що у польського уряду буде один місяць, щоб відповісти на лист представників Європейської комісії. У той же час Комісія готова продовжити діалог з Польщею з питань верховенства права.

Нагадаємо, 10 травня польський Сейм схвалив внесення змін до Закону про Верховний суд. Змінами передбачається, що надзвичайну скаргу в суд зможе подавати тільки генеральний прокурор і спікер цивільних прав. 

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Теги публікації: Еврокомиссия, Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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