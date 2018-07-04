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Глава Верховного суда Польши отказалась идти на пенсию и вышла на работу

НовостиОбщество    04.07.2018 - 20:31
Фото: Малгожата Герсдорф (flickr.com senatrp)
Фото: Малгожата Герсдорф (flickr.com senatrp)

Она настаивает, что новый закон противоречит конституции страны

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опирается принудительной отправке на пенсию в соответствии с новой судебной реформой, которая вступила в силу 3 июля. Об этом сообщает DW.

"Мое присутствие здесь не имеет ничего общего с политикой. Я здесь, чтобы защищать правовое государство", - заявила Герсдорф в интервью польскому телевидению, стоя у здания суда в Варшаве в окружении противников реформы и оппозиционных политиков.

Как отмечается, судья настаивает, что новый закон о Верховном суде Польши противоречит конституции страны. Герсдорф объявила о намерении продолжать работать до 2020 года, пока не закончится 6-летний срок ее полномочий согласно конституции Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Европейском парламенте в среду высказался в защиту противоречивой судебной реформе.

"Каждая страна ЕС имеет право развивать собственную судебную систему согласно собственным традициям", - заявил польский премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф уходит в отставку, в связи с вступлением в силу обновленного закона о Верховном суде, раскритикованного Евросоюзом.

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Теги публикации: Польша, Верховный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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