Глава Верховного суду Польщі відмовилася йти на пенсію і вийшла на роботу

Вона наполягає, що новий закон суперечить конституції країни

Глава Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф опирається примусовій відправці на пенсію у відповідності з новою судовою реформою, яка набрала чинності 3 липня. Про це повідомляє DW.

"Моя присутність тут не має нічого спільного з політикою. Я тут, щоб захищати правову державу", - заявила Герсдорф в інтерв'ю польському телебаченню, стоячи біля будівлі суду в Варшаві в оточенні противників реформи і опозиційних політиків.

Як зазначається, суддя наполягає, що новий закон про Верховний суд Польщі суперечить конституції країни. Герсдорф оголосила про намір продовжувати працювати до 2020 року, поки не закінчиться 6-річний термін її повноважень згідно з конституцією Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час виступу у Європейському парламенті у середу висловився на захист суперечливої судової реформи.

"Кожна країна ЄС має право розвивати власну судову систему відповідно до власних традицій", - заявив польський прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф йде у відставку, у зв'язку з набуттям чинності оновленого закону про Верховний суд, розкритикованого Євросоюзом.