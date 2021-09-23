ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Судебная реформа: послы G7 призвали судей ускорить отбор кандидатов в Этический совет

Новина українською →
Украина, Четверг 23 сентября 2021 18:18
Судебная реформа: послы G7 призвали судей ускорить отбор кандидатов в Этический совет Фото: послы G7 обеспокоены судебной реформой в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Послы государств "Большой семерки" (G7) сделали заявление по поводу процесса внедрения судебной реформы в Украине. Дипломаты выразили беспокойство и разочарование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление послов G7 в Twitter.

"Послы продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", - говорится в заявлении.

Послы G7 обратили внимание на то, что предложенный Советом судей график "не отражает важности и неотложности" судебной реформы.

"Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", - отмечается в заявлении.

Отметим, этический совет будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. В нее входят, в частности, представители международных партнеров и судебной власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судебная реформа G7
NEWS
Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине
Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги