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Глава "Укренерго" назвав розмір добровільної економії електроенергії

Фото: економія електроенергії в Україні становила 5-10% (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Обсяг добровільного скорочення електроенергії в Україні становить 5-10%. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ця цифра не враховує віялових відключень.

Про це РБК-Україна йдеться у матеріалі РБК-Україна "Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему".

"У різні дні різні регіони демонструють різні результати, але загалом економія коливається від 5 до 10% у середньому", - сказав Кудрицький, зазначивши, що це без примусових відключень.

При цьому він додав, що важливо, щоб заощаджували всі - і у великих міських агломераціях, і в інших регіонах.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що графіки віялових відключень можуть бути переглянуті.

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Укренерго