Глава "Укрэнерго" назвал размер добровольной экономии электроэнергии

Объем добровольного сокращения электроэнергии в Украине составляет 5-10%. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что эта цифра не учитывает веерные отключения.

"В разные дни разные регионы демонстрируют разные результаты, но в целом экономия колеблется от 5 до 10% в среднем", - сказал Кудрицкий, отметив, что это без принудительных отключений.

При этом он добавил, что важно, чтобы экономили все - и в крупных городских агломерациях, и в других регионах.