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Глава "Укрэнерго" назвал размер добровольной экономии электроэнергии

Фото: экономия электроэнергии в Украине составила 5-10% (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Объем добровольного сокращения электроэнергии в Украине составляет 5-10%. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что эта цифра не учитывает веерные отключения.

Об этом РБК-Украина говорится в материале РБК-Украина "Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему".

"В разные дни разные регионы демонстрируют разные результаты, но в целом экономия колеблется от 5 до 10% в среднем", - сказал Кудрицкий, отметив, что это без принудительных отключений.

При этом он добавил, что важно, чтобы экономили все - и в крупных городских агломерациях, и в других регионах.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что графики веерных отключений могут быть пересмотрены.

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Укрэнерго