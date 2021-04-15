Глава "Укравтодора" назвал возможные дополнительные источники финансирования строительства дорог

Среди инструментов привлечения дополнительного финансирования для Дорожного фонда он назвал: увеличение акциза на автомобильный газ; запуск системы толлинга в Украине; детенизацию рынка горючего.

"Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожний фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП", - заявил Кубраков.

Со своей стороны, руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цоколь назвал "Укравтодор" ключевым партнером банка в Украине и напомнил, что учреждение профинансировало 5 проектов, которые были реализованы в сфере дорожного строительства, общей стоимостью 1,3 миллиарда евро.

Новое соглашение с ЕБРР, подписанное в 2020 году, предусматривает реконструкцию почти 300 км трассы М-05 Киев - Одесса, строительство Северного обхода Львова и воплощение четырех реформ в дорожной отрасли.

Ключевая реформа направлена ​​на предупреждение коррупционных рисков. В агентстве уже работают консультанты ЕБРР, изучающие и анализирующие имеющиеся в "Укравтодоре" закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.

На основе их отчета до июля этого года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер.

До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в "Укравтодоре" и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с "Укравтодором" будет расширен на другие правительственные учреждения в Украине, отметил Андрей Цоколь.