Глава украинской разведки призвал не втягивать спецслужбу в политические дискуссии

Фото: Валерий Кондратюк (wikipedia.org)

Глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк призвал не втягивать спецслужбу в политические дискуссии. По его словам такие действия угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Дискуссия на эту тему (деятельности украинской разведки, - ред.) носит смертельную угрозу для наших сотрудников. Я считаю, что публичное обсуждение разведывательных органов - невозможно. Во всех демократических странах эта тема является закрытой", - отметил Кондратюк.

Он отметил, что на данный момент, втягивание спецслужб в политическую дискуссию "угрожает национальной безопасности Украины".

Отметим, ранее народный депутат от Евросолидарности Владимир Арьев заявил в Facebook, что имеет документы, подтверждающие запланированную операцию Службы безопасности Украины по захвату боевиков ЧВК "Вагнер", которая не состоялась из-за их задержания в Беларуси.

Он прикрепил к посту фото документов из СБУ, в которых содержится различная информация, якобы подтверждающая подготовку спецоперации по задержанию "вагнеровцев" путем изначальной вербовки преступников на территории России.

Напомним, "Европейская солидарность" требует немедленно создать временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.

Боевиков ЧВК "Вагнера" задержали под Минском еще в конце июля, местные силовики обвинили их в подготовке массовых беспорядков.

Как писало РБК-Украина, часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков, в связи с чем украинская сторона обратилась к Беларуси с просьбой об экстрадиции 28 наемников.

Несмотря на это, Беларусь передала 32 боевиков "Вагнера" России, еще один наемник - гражданин Беларуси, остался в стране.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал передачу боевиков России "плохой историей".

Ранее в эфире у Савика Шустера экс-министр Тимофей Милованов рассказал об угрозе инфляции гривны:

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