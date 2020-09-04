Голова української розвідки закликав не втягувати спецслужбу у політичні дискусії

Фото: Валерій Кондратюк (wikipedia.org)

Голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк закликав не втягувати спецслужбу у політичні дискусії. За його словами такі дії загрожують національній безпеці України.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Дискусія на цю тему (діяльності української розвідки, - ред.) носить смертельну загрозу для наших співробітників. Я вважаю, що публічне обговорення розвідувальних органів - неможливе. У всіх демократичних країнах ця тема є закритою", - зазначив Кондратюк.

Він відзначив, що на разі, втягування спецслужб у політичні дискусіє "загрожує національній безпеці України".

Зазначимо, раніше народний депутат від євросолідарності Володимир Ар'єв заявив в Facebook, що має документи, що підтверджують заплановану операцію Служби безпеки України із захоплення бойовиків ПВК "Вагнер", яка не відбулася через їх затримання в Білорусі.

Він прикріпив до посту фото документів з СБУ, в яких міститься різна інформація, нібито підтверджує підготовку спецоперації із затримання "вагнеровцев" шляхом початкової вербування злочинців на території Росії.

Нагадаємо, "Європейська солідарність" вимагає негайно створити тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" з Білорусі до Росії.

Бойовиків ПВК "Вагнера" затримали під Мінськом ще в кінці липня, місцеві силовики звинуватили їх у підготовці масових заворушень.

Як повідомляло РБК-Україна, частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків, у зв'язку з чим українська сторона звернулася до Білорусі з проханням про екстрадицію 28 найманців.

Попри це, Білорусь передала 32 бойовиків "Вагнера" Росії, ще один наймит - громадянин Білорусі, залишився в країні.

При цьому президент України Володимир Зеленський назвав передачу бойовиків Росії "поганою історією".