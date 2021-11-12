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Глава української греко-католицької церкви обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні

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Ватикан, П'ятниця 12 листопада 2021 03:01
Глава української греко-католицької церкви обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні Фото: глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні (news.ugcc.ua)
Автор: Анна Полисученко

Глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук провів у Ватикані аудієнцію з Папою Римським Франциском. Під час розмови священнослужителі обговорили ситуацію в Україні та війну на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт УГКЦ.

Важливу увагу в ході розмови було приділено темі гуманітарної ситуації в Україні в умовах пандемії. Блаженніший Святослав розповів Римському Архієрею, що "сучасний пострадянський простір живе в умовах, коли багаті стають ще багатшими, а бідні ще біднішими".

"Особливого загострення додає енергетична війна, яка ведеться проти України. На ці проблеми накладається проблема війни на Сході України, яка не припиняється з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Святослав Шевчук торкнувся теми еміграції, вказавши, що за роки незалежності з України виїхали близько 10 мільйонів чоловік.

Раніше ми писали, що Папа Римський планує відвідати Україну в 2022 році.

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УГКЦ Папа римський
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