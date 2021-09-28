Папа Римский планирует посетить Украину в 2022 году
Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com/koreanet)
В 2022 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Однако точная дата визита пока неизвестна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KAI.
О намерении понтифика посетить Украину сообщил архиепископ Мечислав Мокшицкий.
"Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году", - сказал архиепископ Мечислав в ответ на вопрос журналиста о том, надеется ли Украина на визит понтифика.