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Глава ЦРУ зустрінеться з чиновниками Ізраїлю та Катару для обговорення угоди із заручниками, - ЗМІ

Фото: голова ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава ЦРУ Вільям Бернс зустрінеться у Варшаві з прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тані та главою ізраїльського шпигунського агентства Моссад, щоб обговорити можливу нову угоду зі звільнення ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАСом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили американські джерела видання, зустріч відбудеться сьогодні, 18 грудня. 

У суботу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, схоже, підтвердив, що тривають нові переговори про повернення заручників, утримуваних ХАМАСом. Зокрема, після того як джерело повідомило, що глава розвідки Ізраїлю зустрівся з прем'єр-міністром Катару, країни-посередника в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Джерело, обізнане в цьому питанні, повідомило, що глава Моссаду Давид Барнеа зустрівся з Аль Тані в Європі в п'ятницю ввечері, 15 грудня.

Міністр-координатор спецслужб Польщі повідомив, що зустрічався з Бернсом у понеділок, але не згадав про інші його заходи у Варшаві.

"У понеділок, 18 грудня 2023 року, моїм гостем був Вільям Бернс, директор ЦРУ. Ми обговорили поточну польсько-американську союзницьку співпрацю в галузі безпеки, особливо в контексті війни в Україні", - заявив Томаш Семоняк. 

За його словами, він також обговорив із главою ЦРУ виклики для НАТО перед майбутнім самітом у Вашингтоні 2024 року.

"Ми підкреслили нашу спільну волю підтримувати максимально тісну співпрацю між секретними службами наших країн", - додав він.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".24 листопада між Тель-Авівом та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених.

Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

Раніше стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС відкриті до відновлення перемир'я та звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде здійснюватися.

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