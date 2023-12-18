Глава ЦРУ зустрінеться з чиновниками Ізраїлю та Катару для обговорення угоди із заручниками, - ЗМІ

Як повідомили американські джерела видання, зустріч відбудеться сьогодні, 18 грудня.

У суботу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, схоже, підтвердив, що тривають нові переговори про повернення заручників, утримуваних ХАМАСом. Зокрема, після того як джерело повідомило, що глава розвідки Ізраїлю зустрівся з прем'єр-міністром Катару, країни-посередника в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Джерело, обізнане в цьому питанні, повідомило, що глава Моссаду Давид Барнеа зустрівся з Аль Тані в Європі в п'ятницю ввечері, 15 грудня.

Міністр-координатор спецслужб Польщі повідомив, що зустрічався з Бернсом у понеділок, але не згадав про інші його заходи у Варшаві.

"У понеділок, 18 грудня 2023 року, моїм гостем був Вільям Бернс, директор ЦРУ. Ми обговорили поточну польсько-американську союзницьку співпрацю в галузі безпеки, особливо в контексті війни в Україні", - заявив Томаш Семоняк.

За його словами, він також обговорив із главою ЦРУ виклики для НАТО перед майбутнім самітом у Вашингтоні 2024 року.

"Ми підкреслили нашу спільну волю підтримувати максимально тісну співпрацю між секретними службами наших країн", - додав він.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".24 листопада між Тель-Авівом та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених.

Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

Раніше стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС відкриті до відновлення перемир'я та звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде здійснюватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.