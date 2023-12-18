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Глава ЦРУ встретится с чиновниками Израиля и Катара для обсуждения сделки с заложниками, - СМИ

Фото: глава ЦРУ Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава ЦРУ Уильям Бернс встретится в Варшаве с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и главой израильского шпионского агентства Моссад, чтобы обсудить возможную новую сделку по освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили американские источники издания, встреча состоится сегодня, 18 декабря. 

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, подтвердил, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАСом. В частности, после того как источник сообщил, что глава разведки Израиля встретился с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте.

Источник, осведомленный в этом вопросе, сообщил, что глава Моссада Давид Барнеа встретился с Аль Тани в Европе в пятницу вечером, 15 декабря.

Министр-координатор спецслужб Польши сообщил, что встречался с Бернсом в понедельник, но не упомянул о других его мероприятиях в Варшаве.

"В понедельник, 18 декабря 2023 года, моим гостем был Уильям Бернс, директор ЦРУ. Мы обсудили текущее польско-американское союзническое сотрудничество в области безопасности, особенно в контексте войны на Украине", - заявил Томаш Семоняк. 

По его словам, он также обсудил с главой ЦРУ вызовы для НАТО перед предстоящим саммитом в Вашингтоне в 2024 году.

"Мы подчеркнули нашу общую волю поддерживать максимально тесное сотрудничество между секретными службами наших стран", - добавил он. 

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАС в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи". 24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных.

Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушений условий перемирия со стороны ХАМАС.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС открыты к возобновлению перемирия и освобождению заложников, хотя остаются разногласия по поводу того, как это будет осуществляться.

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