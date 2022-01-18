UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава ЦРУ встретился с президентом Украины на прошлой неделе, - CNN

Автор: Артур Родивилов

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел переговоры с украинской разведкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами.

Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность российского вторжения в Украину. CNN не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.

Украину в понедельник также посетила группа американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ