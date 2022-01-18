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Глава ЦРУ зустрівся з президентом України минулого тижня, - CNN

Автор: Артур Родивилов

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Також він провів переговори з українською розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як уточнює телекомпанія, поїздка була спланована заздалегідь, а не викликана якими-небудь новими екстреними обставинами.

Під час минулих зустрічей обговорювалася ймовірність російського вторгнення в Україну. CNN не наводить будь-яких інших подробиць і не уточнює, де саме пройшла зустріч Бернса з Зеленським.

Україну в понеділок також відвідала група американських сенаторів, що представляють як Демократичну, так і Республіканську партії.

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