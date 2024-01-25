Глава ЦРУ вирушить до Європи для роботи над угодою зі звільнення заручників у Газі, - WP

Офіційні особи, обізнані з цим питанням, повідомили виданню, що Бернс вирушить на переговори до Європи і зустрінеться з главами ізраїльської та єгипетської розвідок Давидом Барнеа і Аббасом Камелем, а також із прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тані.

Єгипет і Катар є ключовими посередниками між Ізраїлем і ХАМАС, бойовим угрупованням, чия транскордонна атака 7 жовтня поклала початок війні в Секторі Газа. Ці дві країни допомогли домогтися початкової паузи в бойових діях і звільнення заручників у листопаді.

Очікується, що обговорення Бернса в Європі ґрунтуватимуться на його телефонних розмовах із колегами, а також на роботі головного представника Білого дому з Близького Сходу Бретта МакГурка, який цього тижня провів відповідні зустрічі в Досі та Каїрі.

Ізраїльтяни також запропонували високопоставленим лідерам ХАМАС погодитися покинути Газу, але один чиновник, знайомий із ходом переговорів, сказав, що ця ідея не влаштовує бойовиків, які готові померти як мученики в палестинському анклаві.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю та під час нападу захопили в заручники сотні людей. Армія Ізраїлю у відповідь розпочала військову операцію проти бойовиків у районі Сектору Газа.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

За даними The Wall Street Journal, ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки що не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.

Згодом переговори під час обміну заручниками бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених.

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