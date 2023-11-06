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Глава ЦРУ відвідав Ізраїль: обговорили співпрацю розвідслужб

Тель Авів, Понеділок 06 листопада 2023 02:02
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Глава ЦРУ відвідав Ізраїль: обговорили співпрацю розвідслужб Фото: директор ЦРУ Вільям Дж.Бернс (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс прибув Ізраїль. Він зустрівся з лідерами та співробітниками розвідки Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наNew York Times .

США планують розширити співпрацю у галузі розвідки з Ізраїлем. Вони надаватимуть інформацію, яка може допомогти знайти заручників або запобігти новим атакам ХАМАСу.

Директор ЦРУ відвідав Ізраїль, щоб обговорити ситуацію із розвідкою країни. Ізраїльські розвідувальні органи зазнали критики за те, що не змогли запобігти недавньому нападу ХАМАСу і не змогли вчасно оцінити загрозу з боку цього угруповання.

Точний маршрут директора ЦРУ невідомий, але очікується, що він відвідає Йорданію. У Бернса та короля Абдалла давні та тісні стосунки. Бернс був послом США в Йорданії, коли помер король Хусейн, і Абдалла зійшов на трон. Король Абдалла нещодавно написав листа, в якому високо оцінив дипломатичні здібності Бернса.

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