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Глава ЦРУ посетил Израиль: обсудили сотрудничество разведслужб

Тель-Авив, Понедельник 06 ноября 2023 02:02
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Глава ЦРУ посетил Израиль: обсудили сотрудничество разведслужб Фото: директор ЦРУ Уильям Дж.Бернс (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс прибыл в Израиль. Он встретился с лидерами и сотрудниками разведки Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

США планируют расширить сотрудничество в области разведки с Израилем. Они будут предоставлять информацию, которая может помочь найти заложников или предотвратить новые атаки ХАМАСа.

Директор ЦРУ посетил Израиль, чтобы обсудить ситуацию с разведкой страны. Израильские разведывательные органы подверглись критике за то, что не смогли предотвратить недавнее нападение ХАМАСа и не смогли вовремя оценить угрозу со стороны этой группировки.

Точный маршрут директора ЦРУ неизвестен, но ожидается, что он посетит Иорданию. У Бернса и короля Абдалла давние и тесные отношения. Бернс был послом США в Иордании, когда умер король Хусейн, и Абдалла взошел на трон. Король Абдалла недавно написал письмо, в котором высоко оценил дипломатические способности Бернса.

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