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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава ЦРУ вчора відвідав Київ та зустрівся із Зеленським

Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Директор ЦРУ Вільям Бернс 15 листопада приїхав із візитом у Києві та провів зустріч із президентом України, а також з українськими колегами з розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами високопоставленого американського чиновника, Бернс перебував у безпеці у посольстві США під час російських ракетних ударів по Києву. Варто зазначити, що це вже другий відомий візит директора ЦРУ до Києва менш як за місяць.

Поїздка глави ЦРУ в Україну відбулася одразу після зустрічі у понеділок в Анкарі з його колегою із російської розвідки Сергієм Наришкіним.

Нагадаємо, голова ЦРУ Ульям Бернс провів зустріч з Наришкіним в Анкарі. Сторони обговорювали низку питань, зокрема, загрозу ядерної ескалації.

На тлі зустрічі розвідників у Туреччині Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються розпочинати будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.

Пізніше у Білому домі повідомили, що переговори США та Росії у столиці Туреччини насамперед були спрямовані на нівелювання ядерної загрози.

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