Глава ЦРУ вчора відвідав Київ та зустрівся із Зеленським

Директор ЦРУ Вільям Бернс 15 листопада приїхав із візитом у Києві та провів зустріч із президентом України, а також з українськими колегами з розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами високопоставленого американського чиновника, Бернс перебував у безпеці у посольстві США під час російських ракетних ударів по Києву. Варто зазначити, що це вже другий відомий візит директора ЦРУ до Києва менш як за місяць.
Поїздка глави ЦРУ в Україну відбулася одразу після зустрічі у понеділок в Анкарі з його колегою із російської розвідки Сергієм Наришкіним.
Нагадаємо, голова ЦРУ Ульям Бернс провів зустріч з Наришкіним в Анкарі. Сторони обговорювали низку питань, зокрема, загрозу ядерної ескалації.
На тлі зустрічі розвідників у Туреччині Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються розпочинати будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.
Пізніше у Білому домі повідомили, що переговори США та Росії у столиці Туреччини насамперед були спрямовані на нівелювання ядерної загрози.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.