Переговори США та Росії були сфокусовані на ядерній безпеці, - Білий дім

Переговори США та Росії у столиці Туреччини насамперед були спрямовані на нівелювання ядерної загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

За словами представника Білого дому, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся зі своїм російським колегою у Туреччині, щоб застерегти Росію від застосування ядерної зброї в Україні.

Повідомляється, що зустріч в Анкарі жодним чином не була метою переговорів чи обговорення будь-якого врегулювання війни в Україні. Україна була заздалегідь поінформована про подорож. Бернс також на зустрічі порушив питання про затриманих у Росії американців.

Російську делегацію в Анкарі очолював Сергій Наришкін, голова служби зовнішньої розвідки країни.