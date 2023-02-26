Глава ЦРУ розповів, чому США оприлюднили дані щодо летальної допомоги з Китаю

За його словами, остаточного рішення ще не ухвалено. Адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення.

"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже ухвалене, і не бачимо доказів фактичних постачань летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили з поясненнями щодо наслідків такого кроку", – заявив Бернс.

Директор ЦРУ переконаний, що китайський глава Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням до України.

"Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", – сказав Бернс.

Нагадаємо, за даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

За даними CNN, уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для використання у війні проти України.

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