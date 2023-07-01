Глава ЦРУ дзвонив у Кремль, щоб запевнити, що США не причетні до заколоту Пригожина, - ЗМІ

Як зазначає видання, телефонна розмова Бернса з Наришкіним відбулася цього тижня і стала першим контактом на найвищому рівні між країнами після спроби заколоту в РФ.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін став "абсолютно" ослабленим після спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Заколот в Росії

Пригожин, після звинувачення в бік Мінборони Росії щодо удару по тилових позиціях "вагнерівців", заявив про намір "розібратися з беззаконням", та вимагав видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Попри те, що колона з його найманцями вирішила відступити за 200 км від Москви, плани Пригожина неабияк сколихнули Кремль. Путін та його еліта повтікали зі столиці та мобілізували всіх силовиків.Та заколот швидко провалився, завершальною подією стала розмова Пригожина з Лукашенком.

Детально про те, чому спроба держперевороту так швидко затихла, у коментарі РБК-Україна пояснювали експерти.