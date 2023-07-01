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Глава ЦРУ звонил в Кремль, чтобы заверить, что США не причастны к мятежу Пригожина, - СМИ

Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Директор ЦРУ Уильям Бернс звонил начальнику ГРУ РФ Сергею Нарышкину, чтобы заверить Кремль, что Соединенные Штаты не играют никакой роли в мятеже ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, телефонный разговор Бернса с Нарышкиным состоялся на этой неделе и стал первым контактом на самом высоком уровне между странами после попытки мятежа в РФ.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин стал "абсолютно" ослабленным после попытки мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Мятеж в России

Пригожин, после обвинения в сторону Минбороны России по удару по тыловым позициям "вагнеровцев", заявил о намерении "разобраться с беззаконием" и потребовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Несмотря на то, что колонна с его наемниками решила отступить в 200 км от Москвы, планы Пригожина изрядно всколыхнули Кремль. Путин и его элита убежали из столицы и мобилизовали всех силовиков. Но мятеж быстро провалился, завершающим событием стал разговор Пригожина с Лукашенко.

Подробно о том, почему попытка госпереворота так быстро затихла, в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты .

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