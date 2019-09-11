Глава ЦИК назвала представление Зеленского политическим решением

Представление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК) является политическим решением. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, представление о роспуске ЦИК является исключительно политическим решением, "которое соответствует определенной политической стратегии". В то же время она заявила, что не планирует оспаривать роспуск ЦИК.

"Я не знаю, я лично оспаривать не собираюсь", - добавила Слипачук.

Напомним, сегодня комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал одобрить представление Зеленского по поводу досрочного роспуска ЦИК. Представление презентовал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук. По его словам, Центризбирком неоднократно демонстрировал предвзятость, в том числе, необоснованно отменив регистрацию кандидата.

Ранее также нардеп от "Слуги народа" Алина Загоруйко заявила, что Рада может распустить ЦИК уже 12 сентября. В "Комитете избирателей Украины" отметили, что объективные причины для роспуска Центральной избирательной комиссии отсутствуют.