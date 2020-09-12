Глава ЦВК Білорусі "поняття не має", коли буде інавгурація Лукашенка

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що не знає, коли відбудеться інавгурація президента Олександра Лукашенка. Він, за офіційними даними, здобув перемогу на виборах 9 серпня з понад 80% голосів.
Про це пише видання Naviny.by.
Вона заявила, що не має інформації про дату інавгурації.
"Ні, я поняття не маю", - сказала Єрмошина.
Вона також пояснила, що голова ЦВК проводить церемонію інавгурації, але як запрошена особа, а організацією займається Адміністрація президента. .
"До 9 жовтня, в двомісячний термін після проведення виборів повинна бути призначена", - зазначила Єрмошина.
Раніше Сейм Литви у своїй резолюції по ситуації в Білорусі назвав опозиціонерку Світлану Тіхановську законно обраним лідером країни.
У той же час Лукашенко заявив, що не планує кидати або віддавати владу.