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Глава ЦВК Білорусі "поняття не має", коли буде інавгурація Лукашенка

Мінськ, Субота 12 вересня 2020 06:42
Глава ЦВК Білорусі "поняття не має", коли буде інавгурація Лукашенка
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що не знає, коли відбудеться інавгурація президента Олександра Лукашенка. Він, за офіційними даними, здобув перемогу на виборах 9 серпня з понад 80% голосів.

Про це пише видання Naviny.by.

Вона заявила, що не має інформації про дату інавгурації.

"Ні, я поняття не маю", - сказала Єрмошина.

Вона також пояснила, що голова ЦВК проводить церемонію інавгурації, але як запрошена особа, а організацією займається Адміністрація президента. .

"До 9 жовтня, в двомісячний термін після проведення виборів повинна бути призначена", - зазначила Єрмошина.

Раніше Сейм Литви у своїй резолюції по ситуації в Білорусі назвав опозиціонерку Світлану Тіхановську законно обраним лідером країни.

У той же час Лукашенко заявив, що не планує кидати або віддавати владу.

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