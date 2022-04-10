ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава трибунала над Милошевичем призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 апреля 2022 16:01
Глава трибунала над Милошевичем призвал исключить Россию из Совбеза ООН Фото: сэр Джеффри Найс, королевский адвокат (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Сэр Джеффри Найс, возглавлявший трибунал над бывшим президентом Сербии Слободана Милошевича в Международном уголовном суде, призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН или лишить ее права вето. Это необходимо для суда на российскими военными преступниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Очень важный шаг, который следует предпринять, - это исключить Россию из Совета безопасности, или отозвать свое право вето, или каким-либо другим образом лишить ее возможности остановить судебное разбирательство. Эта власть, только подумайте об этом, эквивалентна тому, что Гитлеру было предоставлено право вето в 1944 году, чтобы решать, кого судить в Нюрнберге в 1946 году", - сказал он, выступая на Times Radio,

При это он сказал, что "говорить, что нынешняя система немного сломана или несовершенна, не значит говорить, что мы не должны прилагать все усилия для ее улучшения".

"Еще один способ - добиться того, чтобы после окончания этого конфликта идентифицированные российские потенциальные обвиняемые были переданы Россией", - сказал он.

По его словам, международное сообщество может быть более готово сделать этот шаг сейчас, потому что российское вторжение в Украину потрясло мир, поставив его на грань ядерной катастрофы и заставив обратить внимание на недостатки нынешней системы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну