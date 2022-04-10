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Глава трибуналу над Мілошевичем закликав виключити Росію з Радбезу ООН

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Україна, Неділя 10 квітня 2022 16:01
Глава трибуналу над Мілошевичем закликав виключити Росію з Радбезу ООН Фото: сер Джеффрі Найс, Королівський адвокат (flickr.com)
Автор: Олександр Білоус

Сер Джеффрі Найс, який очолював трибунал над колишнім президентом Сербії Слободана Мілошевича в Міжнародному кримінальному суді, закликав виключити Росію з Ради Безпеки ООН або позбавити її права вето. Це необхідно для суду на російськими військовими злочинцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Дуже важливий крок, який слід зробити, - це виключити Росію з Ради безпеки, або відкликати своє право вето, або будь-яким іншим чином позбавити її можливості зупинити судовий розгляд. Ця влада, тільки подумайте про це, еквівалентна тому, що Гітлеру було надано право вето в 1944 році, щоб вирішувати, кого судити в Нюрнберзі в 1946 році", - сказав він, виступаючи на Times Radio,

При цьому він сказав, що "говорити, що нинішня система трохи зламана або недосконала, не означає Говорити, що ми не повинні докладати всіх зусиль для її поліпшення".

"Ще один спосіб - домогтися того, щоб після закінчення цього конфлікту ідентифіковані Російські потенційні обвинувачені були передані Росією", - сказав він.

За його словами, міжнародне співтовариство може бути більш готове зробити цей крок зараз, тому що російське вторгнення в Україну потрясло світ, поставивши його на межу ядерної катастрофи і змусивши звернути увагу на недоліки нинішньої системи.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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