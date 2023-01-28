Глава Total прогнозує напружену ситуацію на європейському ринку газу 2023 року

"Європа отримає менше російського газу, ніж у 2022 році, і їй доведеться знову масово імпортувати ЗПГ", - сказав Пуянне.

За його словами, "ситуація знову стане більш напруженою".

Пуянне сказав, що європейським країнам слід диверсифікувати постачальників енергії, переважно за рахунок довгострокових контрактів.

Цієї зими ЄС вдавалося підтримувати запаси газу вище за норму, оскільки незвичайно м'яка погода знизила попит, тоді як імпорт зрідженого природного газу залишався високим. За даними BloombergNEF, до кінця зими запаси у сховищах будуть на рівні 50%. Також було закуплено достатньо газу, щоб знову заповнити сховища до наступної зими. Оптимізм спричинив зниження цін на газ приблизно на 30% за останній місяць.