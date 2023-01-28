Глава Total прогнозирует напряженную ситуацию на европейском рынке газа в 2023 году

"Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей придется снова массово импортировать СПГ", - сказал Пуянне.

По его словам, "ситуация снова станет более напряженной".

Пуянне сказал, что европейским странам следует диверсифицировать поставщиков энергии, в основном за счет долгосрочных контрактов.

Этой зимой ЕС удавалось поддерживать запасы газа выше нормы, поскольку необычно мягкая погода снизила спрос, в то время как импорт сжиженного природного газа оставался высоким. По данным BloombergNEF, к концу зимы запасы в хранилищах будут находиться на уровне 50%. Также было закуплено достаточно газа, чтобы снова заполнить хранилища к следующей зиме. Оптимизм привел к снижению цен на газ примерно на 30% за последний месяц.