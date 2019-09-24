Нефьодов предлагает повысить стоимость безналоговых посылок

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов предлагает временно вернуть лимит стоимости посылок из-за рубежа, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро. Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

Как отметил Нефьодов, сами ставки - это парафия народных депутатов, однако этот процесс необходимо упорядочить. "Поэтому в какой-то перспективе я выступал бы за возвращение лимита назад до 150 евро, но с одновременным изменением механизма оформления всех посылок", - сказал он.

"С точки зрения именно администрирования, я не вижу, что снижение лимита принесло существенную пользу. Дело в том, что таможня сама не умеет еще администрировать такие мелкие платежи", - рассказал он.

По его словам, сейчас для уплаты даже небольших сумм с посылок необходимо подавать декларацию в бумажной форме, ехать на таможню и т.п. Кроме того, таможня больше тратит денег на сбор этих налогов, чем получает в бюджет.

"Со своей стороны я бы приветствовал какую-то перенастройку оформления посылок", - отметил он и добавил, что сейчас разрабатываются новые требования к упаковке посылок.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2019 год необлагаемая налогом стоимость посылок из-за границы в Украину снижена со 150 до 100 евро. Согласно закону, 10%-ная пошлина и 20% НДС будет взиматься со стоимости, которая превышает 100 евро. Таким образом, за посылку в 110 евро придется заплатить 3 евро. Если налоги не будут уплачены, посылку вернут отправителю.

В то же время генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина сказал, что для борьбы с контрабандой есть более эффективные методы, чем снижение стоимости беспошлинных посылок со 150 до 100 евро.