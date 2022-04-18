Глава Сумской ОВА не советует пока возвращаться семьям с маленькими детьми и пожилым

Чиновник обратил внимание, что сейчас на улицах каждый день становится все больше людей, и жители возвращаются домой после освобождения области от российских оккупантов. Однако он рекомендует гражданам взвешивать риски перед путешествием.

"Мои призывы вернуться в Сумскую область касаются больше взрослого, трудоспособного населения. Мы должны вместе работать над восстановлением области и нормальной работой экономики: делайте то, что умеете лучше всего, это будет важнейшим вкладом в нашу победу. Семьям с маленькими детьми и пожилым людям я пока не советую возвращаться", - говорится в публикации.

Глава ОВА объяснил, что воздушные тревоги остаются, соответственно нужно каждый раз спускаться в укрытие, что для мам с малышами и людям в преклонном возрасте не просто.

"Ну и ситуация со скоплением войск неприятеля на нашей границе не решена до конца. Полной безопасности у нас еще нет, в стране идет война. А мы граничим с орковским племенем, с территориями российского врага. Поэтому безопасность для нас - прежде всего", - отметил он и добавил, что работа по разминированию в области ведется ежедневно.