RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова Сумської ОВА не радить поки повертатися сім'ям з маленькими дітьми та літнім

Фото: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький (novynarnia.com)
Автор: Володимир Костирін

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликає сім'ї з маленькими дітьми та людей похилого віку поки утриматися від повернення в регіон, позаяк загроза повітряних атак зберігається, як і фіксується скупчення військ РФ на кордоні з областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

Чиновник звернув увагу, що зараз на вулицях щодня стає все більше людей, і жителі повертаються додому після звільнення області від російських окупантів. Однак він рекомендує громадянам зважувати ризики перед подорожжю.

"Мої заклики повернутися на Сумщину стосуються більше дорослого, працездатного населення. Ми маємо усі разом працювати над відновленням області та нормальною роботою економіки: робіть те, що вмієте краще за все, це буде найважливішим внеском у нашу перемогу. Сім'ям з маленькими дітьми і людям похилого віку я поки не раджу повертатися", - йдеться в публікації.

Глава ОВА пояснив, що повітряні тривоги залишаються, відповідно потрібно щоразу спускатися до укриття, що для мам з малюками та людям в похилому віці не просто.

"Ну і ситуація зі скупченням військ ворога на нашому кордоні не вирішена до кінця. Повної безпеки ми ще не маємо, в країні триває війна. А ми межуємо з орківським плем'ям, з територіями російського ворога. Тож безпека для нас - найперше", - зазначив він і додав, що робота з розмінування в області ведеться щодня.

Нагадаємо, раніше голова Київської міської військової адміністрації назвав основну умову для повернення жителів столиці до Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВійна Росії проти України