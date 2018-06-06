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Глава Специальной следственной службы Армении покинул свой пост

НовостиОбщество    06.06.2018 - 21:42
Фото: Специальная следственная служба Армении (ccc.am)
Фото: Специальная следственная служба Армении (ccc.am)

Он добавил, что во время своей работы всегда действовал "с большим чувством ответственности и преданности"

Глава Специальной следственной службы Армении Ваграм Шагинян покинул свой пост. Об этом сообщается в его заявлении на сайте ведомства.

Как отмечает Шагинян, за последние пять лет служба следовала антикоррупционной стратегии и показывала "впечатляющие результаты". Он также добавил, что во время своей работы всегда действовал "с большим чувством ответственности и преданности" и делал все, чтобы обеспечить "беспристрастную работу профессиональных следователей".

"Тем не менее, я вынужден сообщить, что по определенным обстоятельствам я больше не считаю целесообразным продолжать дальнейшую службу. Я благодарю всех своих коллег за пять лет совместной работы", - говорится в сообщении.

Глава ведомства выразил надежду, что его профессиональная команда продолжит с высокой эффективностью и достоинством служить стране и народу.

Шагинян занимал пост главы Специальной следственной службы с 2013 года.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян уволил с занимаемых должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и главу Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.

Также напомним, как сообщалось ранее, глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Никола Пашинян был избран премьер-министром Армении со второй попытки 8 мая. Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер-министра.

 

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Теги публикации: Армения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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