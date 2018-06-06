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Голова Спеціальної слідчої служби Вірменії покинув свій пост

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 21:42
Фото: Спеціальна слідча служба Вірменії (ccc.am)
Фото: Спеціальна слідча служба Вірменії (ccc.am)

Він додав, що під час своєї роботи завжди діяв "з великим почуттям відповідальності і відданості"

Голова Спеціальної слідчої служби Вірменії Ваграм Шагінян покинув свій пост. Про це повідомляється в його заяві на сайті відомства.

Як зазначає Шагінян, за останні п'ять років служба слідувала антикорупційної стратегії і показувала "вражаючі результати". Він також додав, що під час своєї роботи завжди діяв "з великим почуттям відповідальності і відданості" і робив все, щоб забезпечити "неупереджену роботу професійних слідчих".

"Тим не менш, я змушений повідомити, що за певних обставин я більше не вважаю за доцільне продовжувати подальшу службу. Я дякую всім своїм колегам за п'ять років спільної роботи", - йдеться у повідомленні.

Голова відомства висловив сподівання, що його професійна команда продовжить з високою ефективністю і гідністю служити країні і народу.

Шагінян обіймав посаду голови Спеціальної слідчої служби з 2013 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Вірменії Армен Саркісян звільнив із займаних посад начальника поліції Володимира Гаспаряна і главу Служби національної безпеки Георгія Кутояна.

Також нагадаємо, як повідомлялося раніше, глава опозиційної парламентської фракції блоку "Елк" ("Вихід") Нікола Пашинян був обраний прем'єр-міністром Вірменії з другої спроби 8 травня. Пашинян був єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра.

 

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Теги публікації: Армения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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