Голова Спеціальної слідчої служби Вірменії покинув свій пост

Він додав, що під час своєї роботи завжди діяв "з великим почуттям відповідальності і відданості"

Голова Спеціальної слідчої служби Вірменії Ваграм Шагінян покинув свій пост. Про це повідомляється в його заяві на сайті відомства.

Як зазначає Шагінян, за останні п'ять років служба слідувала антикорупційної стратегії і показувала "вражаючі результати". Він також додав, що під час своєї роботи завжди діяв "з великим почуттям відповідальності і відданості" і робив все, щоб забезпечити "неупереджену роботу професійних слідчих".



"Тим не менш, я змушений повідомити, що за певних обставин я більше не вважаю за доцільне продовжувати подальшу службу. Я дякую всім своїм колегам за п'ять років спільної роботи", - йдеться у повідомленні.

Голова відомства висловив сподівання, що його професійна команда продовжить з високою ефективністю і гідністю служити країні і народу.



Шагінян обіймав посаду голови Спеціальної слідчої служби з 2013 року.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Вірменії Армен Саркісян звільнив із займаних посад начальника поліції Володимира Гаспаряна і главу Служби національної безпеки Георгія Кутояна.

Також нагадаємо, як повідомлялося раніше, глава опозиційної парламентської фракції блоку "Елк" ("Вихід") Нікола Пашинян був обраний прем'єр-міністром Вірменії з другої спроби 8 травня. Пашинян був єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра.