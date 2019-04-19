Глава Совета НБУ прокомментировал ситуацию с ПриватБанком

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин прокомментировал решение Окружного административного суда города о незаконности национализации "ПриватБанка". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, решение суда не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы, а ныненшняя реакция финансовых рынков на событие является временной.

Данилишин отметил, что пока события вокруг "ПриватБанка" существенно на курс не повлияли. Межбанк сегодня открылся средними котировками 26,85/ 26,95, но около 11:00 котировки опустились до 26,86/26,90.

"Наличный рынок был более уязвим, на начало дня средний курс продажи вырос до 27,13 грн за доллар, но думаю это временное явление, поскольку на межбанке уже есть обратная тенденция. Никаких ектраординарних случаев не наблюдается. В совокупности - такое состояние может влиять много факторов", - написал он.

Данилишин считает, что и в дальнейшем "ПриватБанк" должен работать в слаженном стабильном режиме. "Кроме того, в дальнейшем обязательно будет апелляционное разбирательство, которое может растянуться на ряд лет. Судебный спор не касается вкладчиков банка, а только нынешних владельцев и бывших акционеров", - добавил он.

"Ситуация вокруг "ПриватБанка" будет оставаться стабильной благодаря быстрой реакции НБУ и командной поддержке от Кабмина и СНБО. Как показал вчерашний день, за событиями вокруг ПриватБанка наблюдает не только МВФ, а весь мир. Нам очень важно не только обеспечить стабильность системы, но и не растерять доверие наших кредиторов вместе с которыми мы достигли финансовой стабильности. Уверен, что слаженные действия НБУ, правительства и СНБО уберегут украинцев от ненужных потерь и финансовых потрясений", - считает Данилишин.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение суда о незаконности национализации "ПриватБанка" грозит Украине многомиллиардными убытками и дефолтом. Глава НБУ Яков Смолий на заседании СНБО заявил то том, что после суда на валютном рынке наблюдается падение национальной валюты.