Глава Совета НБУ оценил влияние отставки Лагард на сотрудничество с МВФ

Отставка директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард никоим образом не отразится на сотрудничестве МВФ с Украиной. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, деятельность МВФ, процедуры подготовки документов, мониторинга и оценки не находятся в зависимости от персоны руководителя фонда, а решения принимаются в соответствии с утвержденной процедурой.

"Главным директивным органом МВФ является Совет управляющих фонда, в который входят по одному управляющему и одному заместителю управляющего от каждого государства-члена. А решение о предоставлении кредитов странам принимает Совет директоров МВФ, это коллегиальный орган. То есть, персонализировать проблему сотрудничества Украины и МВФ не стоит", - добавил он.

Данилишин напомнил, что МВФ руководствуется стандартными принципами для принятия решения о сотрудничестве с отдельными странами.

"Что нужно сделать Украине для возобновления сотрудничества с Фондом? Здесь нет особых секретов. После завершения выборов в Верховную раду нужно сформировать парламентскую коалицию, которая создаст правительство. Именно после появления нового Кабмина начнутся переговоры о новой программе кредитного сотрудничества с МВФ", - считает он.

Относительно условий для согласования новой программы также не ожидается ничего нового. Нужны минимальный дефицит государственного бюджета, продолжение структурных реформ, приватизация ряда государственных компаний, продажа земли сельхозназначения.

"Кроме того, известно, что МВФ предпочитает предоставлять странам-заемщикам кредиты при условии проведения ими антиинфляционной и антикоррупционной политики", - добавил Данилишин.

Напомним, 16 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что уходит в отставку. Ее заявление об отставке вступит в силу 12 сентября.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.